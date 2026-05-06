El lapidario informe de Financial Times sobre Milei: “Golpeado por escándalos y desaceleración económica”

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El Financial Times, uno de los diarios económicos más prestigiosos del mundo, publicó ayer martes 5 de mayo de 2026 un duro informe sobre el Gobierno de Javier Milei, marcando que el Presidente está “golpeado por escándalos y desaceleración económica”.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, la noticia publicada por diario británico, que se autodefine por la defensa del liberalismo económico, el libre comercio y la globalización, fue replicada por medios de todo el mundo.

Javier Milei y un mal momento

El Financial Times describe un escenario de creciente desgaste político y económico para el gobierno de Javier Milei, marcado por escándalos, tensiones internas y una caída en la confianza pública.

Según el medio británico, una sesión parlamentaria que debía ser rutinaria se transformó en un fuerte cruce político, atravesado por la investigación contra el vocero y jefe de gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El caso dominó el debate y se sumó a una serie de controversias que impactan en la imagen del Gobierno.

En paralelo, el FT señala un deterioro en los indicadores de apoyo: la aprobación presidencial habría caído del rango medio del 40% en febrero a niveles cercanos al 30%, mientras que la confianza en la gestión acumula varios meses de retroceso, según mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella.i

El factor económico aparece como clave en este cambio de clima. Aunque el Gobierno logró bajar la inflación desde niveles muy altos, persisten problemas como la caída de la actividad, la baja del consumo, el deterioro de los salarios reales y un desempleo en alza. Esto genera frustración en sectores que inicialmente apoyaban las reformas.

El informe también advierte que los escándalos vinculados a funcionarios —sumados a denuncias previas y tensiones dentro del propio oficialismo— afectan la credibilidad de una gestión que había prometido combatir la corrupción.

En este contexto, el Financial Times sostiene que el panorama político empieza a abrirse de cara al futuro: la oposición, aunque debilitada, intenta reorganizarse y algunos analistas ya no ven asegurada una eventual reelección en 2027.

En síntesis, el medio internacional plantea que el Gobierno enfrenta un momento complejo, donde los avances económicos conviven con un creciente malestar social y un impacto político derivado de las polémicas recientes.

Noticias Argentinas.-

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