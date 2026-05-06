Caso Adorni: El fiscal Pollicita rechazó el pedido de Pagano para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete

El fiscal Gerardo Pollicita rechazó el martes el pedido de la diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, para detener “de manera inmediata” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por considerar que no existe un “riesgo real o grave” para emitir una orden de arresto en esta instancia de la investigación.

Lo que la fiscalía dictaminó es que no se verifican los “extremos necesarios”, como fuga o entorpecimiento, para justificar una medida de esa envergadura. Sin embargo, Pollicita dejó abierta la posibilidad de evaluar otras restricciones, como prohibirle al funcionario el contacto con determinados testigos.

Por otra parte, la Justicia ordenó llevar a cabo el peritaje del celular del contratista que declaró este lunes, Matías Tabar, para verificar los supuestos mensajes y comunicaciones que habría tenido tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti.

Pagano había presentado la solicitud de detención apoyándose en la “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que facilita la prisión preventiva para (ex) funcionarios públicos y que, por pertenecer al Estado, pueden generar «vínculos residuales» y entorpecer una investigación judicial, incluso si ya no están en su cargo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En referencia a ello, la diputada sostuvo que Adorni tiene «capacidad estructural» para obstaculizar la justicia, sobre todo luego de la declaración de Tabar, quien afirmó haber recibido “presiones” por parte del funcionario horas antes de testificar.

En lo que respecta a las próximas indagatorias, este miércoles declara a Leandro Miano, el hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que intervino en la compra-venta del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

Noticias Argentinas.-

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