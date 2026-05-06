Taller Municipal de Yoga en Roque Pérez

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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Deportes y Recreación a cargo de Horacio Tossi, informa el inicio de un nuevo taller municipal de yoga, una propuesta gratuita destinada a promover el bienestar físico y mental de la comunidad.

La actividad estará a cargo de la profesora Milagros Calderón y se desarrollará todos los jueves, en el horario de 11:00 a 12:30 horas, en el Centro de Jubilados.

El taller dará inicio el jueves 7 de mayo y está abierto a personas de todas las edades que deseen incorporar hábitos saludables, mejorar su calidad de vida y disfrutar de un espacio de encuentro y relajación.

Para consultas e inscripción, las y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2227 616539 o 2345 434761.

Desde el Municipio se continúa impulsando este tipo de iniciativas gratuitas que fomentan la actividad física, el bienestar y la integración social.-

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