VTV: los nuevos cambios que habrá en la verificación vehicular

Sin embargo, la iniciativa, anunciada el pasado 10 de marzo, todavía no logra avanzar en la práctica. La falta de reglamentación y una medida judicial vigente mantienen frenada su implementación, generando incertidumbre sobre cómo y cuándo comenzarán a aplicarse los cambios previstos.

La propuesta busca ampliar quiénes pueden realizar la VTV, permitiendo que talleres privados y concesionarias se sumen a un servicio que hoy está concentrado en plantas habilitadas. También se apunta a liberar los precios para generar más competencia y, en teoría, abaratar el costo para los conductores.

Sin embargo, su aplicación no es automática: cada provincia tiene la potestad de adherir o no. Esto complica el panorama, ya que sin un acuerdo general el sistema podría quedar desparejo. En ese contexto, la provincia de Buenos Aires ya adelantó que no se sumará.

Nuevos controles y el desafío tecnológico

La iniciativa también incluye controles específicos para autos híbridos y eléctricos, ya que no funcionan igual que los vehículos convencionales y necesitan revisiones más adaptadas a su tecnología.

Estos modelos, por ejemplo, tienen baterías más pesadas que impactan en el desgaste de la suspensión y la dirección. A eso se suma un sistema eléctrico mucho más complejo, que requiere verificar desde la conexión de carga hasta el estado de la batería, su refrigeración y todo el circuito energético.

Digitalización por patente

El proyecto también incluye una etapa de digitalización, con la creación de una base de datos nacional para controlar la VTV. La idea es que, mediante la patente, se pueda verificar si un vehículo tiene la revisión al día, dejando atrás el sistema de obleas.

Sin embargo, este avance también quedó frenado por la medida judicial que bloqueó la reforma. Además, no está claro si el Gobierno avanzó en el desarrollo del sistema o si todo depende de que se destrabe la implementación.

Gentileza de MinutoUno.- Foto de archivo de www.rpereznet.com.ar