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El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Cultura a cargo de Fernando Olasagaste, informa que el próximo 2 de abril se llevará a cabo el acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La ceremonia se realizará a las 10:00 horas en la Plazoleta Malvinas Argentinas.

En esta fecha tan significativa para nuestra nación, nos reunimos para rendir homenaje a quienes defendieron con valentía y entrega nuestra soberanía, y para mantener viva la memoria de aquellos que dieron su vida por la patria.

Seguidamente, se llevará a cabo una ofrenda floral y el descubrimiento de la silueta de las Islas Malvinas en el mausoleo de Alberto Aguilera, ubicado en el cementerio local.-

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