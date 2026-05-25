Saldrá este miércoles 27 de mayo un videojuego de Pádel y será gratuito

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Con información gentileza de Padel Addict.

Red Bull acaba de anunciar el lanzamiento de Red Bull Padel Court Legends, el primer videojuego con licencia oficial del circuito Premier Padel.

Llegará el miércoles 27 de mayo a iOS y Android, de forma gratuita.

No se trata de un juego de marca hecho para rellenar una App Store. La realidad es que Red Bull lleva desde febrero de 2024 como socio estratégico del circuito profesional, firmando un acuerdo de retransmisión, producción y patrocinio hasta, al menos, 2027. En ese contexto, ahora nace Court Legends como la extensión natural de ese acuerdo al mundo del gaming.

El juego no apuesta por la fórmula arcade rápida. La propuesta es más ambiciosa: física real de la pelota, interacciones con las paredes —el elemento que hace del pádel lo que es—, y un abanico completo de golpes: globos, voleas, smashes, remates y dejadas. El objetivo, como en la pista real, es controlar la red, presionar al rival y tomar las decisiones correctas en cada punto.

Fuera de la pista, el jugador puede construir y gestionar su propio club: fichar jugadores, crear sinergias entre ellos y entrenarlos para mejorar su rendimiento. Es la capa de profundidad que convierte una partida suelta en una progresión a largo plazo.

La estructura competitiva replica la del circuito real: se empieza en una liga amistosa y se asciende por torneos P2, P1 y Major. Las pistas están diseñadas a partir de las sedes reales del tour, lo que le da al juego una identidad reconocible para cualquier seguidor del Premier Padel.

¿Por qué un videojuego de pádel tiene sentido ahora?

A día de hoy, el pádel tiene más de 35 millones de jugadores en todo el mundo, casi 25.000 clubes y más de 77.000 pistas, según el informe de la Federación Internacional de Pádel de 2025. Es el deporte de raqueta que más crece, y lo hace en todos los frentes: instalaciones, audiencias, patrocinios y competición profesional.

Lo que faltaba era el videojuego. El fútbol lleva décadas con FIFA o eFootball. El tenis tiene Top Spin. El pádel, con todo su crecimiento, no tenía hasta ahora un referente digital oficial a la altura del deporte en el que se ha convertido.

Red Bull Padel Court Legends llega exactamente en ese hueco. A pesar de ello, lo cierto es que existe otro proyecto en desarrollo, Padel Rivals, de la española Krokanti Games, con lanzamiento previsto para PC y consolas en la segunda mitad de 2026. Sin embargo, la primera en llegar al mercado con licencia oficial del circuito es esta iniciativa de Red Bull.

¿Cómo puedes descargar Red Bull Padel Court Legends?

Como ya hemos adelantado, Court Legends estará disponible a partir del próximo 27 de mayo y se podrá descargar en la App Store y en Google Play sin pagar ni un solo céntimo.

Gentileza de Padel Addict. Imágenes captura de Red Bull.-

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