Ya está definida la fecha de las vacaciones de invierno en PBA

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof estableció que las vacaciones de invierno 2026 en dicha provincia, comenzarán el lunes 20 de julio y finalizarán el viernes 31 de ese mismo mes.
Las clases se retomarán el lunes 3 de agosto.-
Más historias
Metalúrgicos advierten sobre una crisis profunda del sector y el riesgo de desaparición de pueblos productivos
Saldrá este miércoles 27 de mayo un videojuego de Pádel y será gratuito
García Cuerva, en el Tedeum: “Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo”