Ya está definida la fecha de las vacaciones de invierno en PBA

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El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof estableció que las vacaciones de invierno 2026 en dicha provincia, comenzarán el lunes 20 de julio y finalizarán el viernes 31 de ese mismo mes.

Las clases se retomarán el lunes 3 de agosto.-

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