Vivimos la Patria en Roque Pérez

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La celebración del 25 de Mayo comenzó el domingo 24 en Roque Pérez con un Encuentro de Tradición y Cultura, una propuesta pensada para celebrar nuestras raíces, nuestra música, nuestra gastronomía y todo aquello que nos une como comunidad.

La jornada se desarrolló en el Galpón de la Música “Jorge Dalto”, donde vecinos y vecinas compartieron un gran encuentro acompañado por una cantina a beneficio del Taller Protegido y por la presentación de artistas que brindaron el marco de música y danza acorde a nuestras tradiciones.

El lunes 25 de mayo, por la mañana se llevó a cabo el solemne Tedeum en la Iglesia San Juan Bautista, a cargo del cura párroco Mauricio Scoltore.

Posteriormente, el intendente Maximiliano Sciaini, junto a funcionarios del gobierno municipal, concejales, consejeros escolares, instituciones educativas y representantes de las fuerzas vivas de Roque Pérez, participaron del acto oficial realizado en Plaza Bartolomé Mitre, para luego dar paso al tradicional desfile a caballo del Centro Tradicionalista Los Baguales.

La celebración del Día Patrio culminó en las instalaciones de dicho centro tradicionalista, donde se desarrolló una jornada criolla con gastronomía típica de la fecha, que incluyó empanadas, carne asada, pastelitos y tortas fritas, compartiendo entre todos una verdadera fiesta popular en comunidad.-

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