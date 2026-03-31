El Gobierno lanza Ahora 20 para intentar reactivar las ventas

¿Cómo será el «Nuevo Ahora 20»?

La promoción, canalizada exclusivamente a través del Banco Nación (BNA), permitirá equipar y renovar el hogar con una flexibilidad que no se veía en los últimos meses.

Estará vigente hasta el 31 de mayo y podrá utilizarse tanto en compras presenciales como en e-commerce y mediante la plataforma BNA+.

Los usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad podrán financiar sus compras en escalas de 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés.

¿Qué se puede comprar con el Ahora 20?

El programa apunta a sectores clave de la economía que han sentido el impacto de la recesión. Los segmentos incluidos son:

Tecnología y artículos para el hogar: Línea blanca y pequeños electrodomésticos.

Línea blanca y pequeños electrodomésticos. Construcción y Decoración: Materiales para obra y artículos para el hogar.

Materiales para obra y artículos para el hogar. Descanso: Colchonerías.

Colchonerías. Movilidad: Incluye tanto bicicletas como motos.

Esta medida representa un intento por recomponer el poder de compra de las familias en rubros de alto valor unitario, donde la financiación es el motor principal de la demanda. El mercado ahora observa con atención si este impulso desde la banca pública será suficiente para revertir la tendencia negativa de los indicadores comerciales de este primer semestre de 2026.

Gentileza de MinutoUno.-