Victoria Villarruel celebró junto a Gildo Insfrán el Día del Héroe Formoseño

La vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró ayer domingo junto al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en el marco de la celebración del Día del Héroe Formoseño.
“Participamos del acto oficial por el Día del Héroe Formoseño, en el 50° aniversario de aquella defensa histórica del Regimiento de Infantería Monte 29. Nuestro más sentido homenaje a los soldados y policías que participaron de aquella jornada, ofrendando su vida en cumplimiento del deber”, sostuvo Insfrán.
En su cuenta de X, el gobernador publicó una imagen junto a la titular del Senado, que se ubicó a su lado en el palco oficial.
Villarruel acompañó al mandatario formoseño, uno de los peronistas que no tuvieron acercamiento al gobierno nacional.
