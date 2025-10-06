Milei anunció que Santilli encabezará la lista en Provincia. ¿Espert renunció o lo bajaron?

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

En una drástica decisión para contener la crisis política y electoral que amenaza a La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei anunció ayer domingo por la noche que José Luis Espert será apartado de la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. El anuncio, que se venía negociando a contrarreloj en las últimas horas, fue confirmado por el propio mandatario en una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul en LN+.

La presión del PRO y un Gabinete dividido

La salida de Espert se concreta tras quedar acorralado por la denuncia que lo vincula al empresario Fred Machado. La situación se había vuelto insostenible y, según supo Noticias Argentinas, fue el tema central de la cumbre que Milei mantuvo el viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos.

Dentro del propio Gobierno, un ala liderada por la ministra Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, venía reclamando la renuncia del candidato para evitar que el escándalo siguiera erosionando la imagen del oficialismo.

Operativo Santilli para salvar la elección

Con la salida de Espert, se activa el plan de emergencia para que Diego Santilli, quien figuraba tercero en la nómina, pase a encabezar la boleta. Para que esto sea posible, también se bajará de la lista la segunda candidata, Karen Reichardt.

Ahora, la coalición oficialista deberá moverse rápido para formalizar los cambios ante la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Según la ley, tienen tiempo hasta 15 días antes de la elección del 26 de octubre para presentar las modificaciones.

