24 de abril de 2026

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Milei, sobre los periodistas, tras el cierre de la Sala: “Han cometido un delito y no es el único”

Redacción 6 horas atrás

El presidente Javier Milei se refirió en sus redes a las restricciones para el ingreso del los cronistas que cubren la actividad en Casa Rosada y sostuvo que “las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas” han “cometido un delito y no es el único”.

“LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO!”, sostuvo el mandatario, en referencia a que un acreditado filmó los pasillos internos de la sede gubernamental con una cámara oculta, tras lo cual se decidió el cierre de la Sala ayer jueves.

Noticias Argentinas.-

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