Octubre Rosa en Roque Pérez

Mes de concientización sobre el cáncer de mama

El Municipio de Roque Pérez, a través del área de Salud, lleva adelante durante todo el mes de octubre una amplia campaña de concientización, promoción y prevención del cáncer de mama, en el marco de “Octubre Mes Rosa”.

Las acciones incluyen campañas de mamografías gratuitas, talleres de autoexamen mamario y un completo cronograma de actividades comunitarias, con el objetivo de promover la detección temprana de la enfermedad y fomentar el cuidado de la salud en todas las etapas de la vida.

Campaña de mamografías

• Lunes, miércoles, viernes y sábados: de 08:00 a 11:00 hs.

• Lunes, martes, miércoles y jueves: de 13:00 a 15:00 hs.

Campaña destinada a mujeres mayores de 35 años y/o con antecedentes familiares de cáncer de mama.

Se recomienda llevar mamografía previa (en caso de tener) y no colocarse desodorantes ni perfumes el día del estudio.

Talleres de autoexamen

• Miércoles 8: 09:00 hs. – Hospital Dr. Ramón Carrillo

• Martes 14: 09:00 hs. – Unidad Sanitaria de Carlos Beguerie

• Jueves 23: 09:00 hs. – CAPS Floreal Ferrara

Durante los talleres se enseñará la técnica correcta del autoexamen mamario para favorecer la detección temprana de posibles anomalías.

Cronograma de promoción comunitaria

Semana 1

6 de octubre de 2025 – Barrios céntricos y alrededores: promoción de folletos con información sobre la detección temprana de la enfermedad.

8 de octubre de 2025 – Palacio Municipal: jornada de concientización sobre el cáncer de mama.

Semana 2

16 de octubre de 2025 – Centro de Jubilados (Lamadrid 1400): actividades de promoción y prevención, charla informativa, taller de autoexamen y ronda de reflexión.

19 de octubre de 2025 – Plaza Roma: Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama – Caminata Rosa.

La jornada incluirá entrega de lazos, talleres de autoexamen y de alimentación saludable, actividades físicas, puntos de hidratación, juegos interactivos y propuestas para jóvenes y adolescentes.

Se invita a las y los participantes a asistir con una prenda rosa.

El evento culminará con el encendido de luces del Palacio Municipal, símbolo del compromiso de toda la comunidad con la salud y la prevención.-

