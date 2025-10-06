Octubre Rosa en Roque Pérez

Mes de concientización sobre el cáncer de mama
El Municipio de Roque Pérez, a través del área de Salud, lleva adelante durante todo el mes de octubre una amplia campaña de concientización, promoción y prevención del cáncer de mama, en el marco de “Octubre Mes Rosa”.
Las acciones incluyen campañas de mamografías gratuitas, talleres de autoexamen mamario y un completo cronograma de actividades comunitarias, con el objetivo de promover la detección temprana de la enfermedad y fomentar el cuidado de la salud en todas las etapas de la vida.
Campaña de mamografías
• Lunes, miércoles, viernes y sábados: de 08:00 a 11:00 hs.
• Lunes, martes, miércoles y jueves: de 13:00 a 15:00 hs.
Campaña destinada a mujeres mayores de 35 años y/o con antecedentes familiares de cáncer de mama.
Se recomienda llevar mamografía previa (en caso de tener) y no colocarse desodorantes ni perfumes el día del estudio.
Talleres de autoexamen
• Miércoles 8: 09:00 hs. – Hospital Dr. Ramón Carrillo
• Martes 14: 09:00 hs. – Unidad Sanitaria de Carlos Beguerie
• Jueves 23: 09:00 hs. – CAPS Floreal Ferrara
Durante los talleres se enseñará la técnica correcta del autoexamen mamario para favorecer la detección temprana de posibles anomalías.
Cronograma de promoción comunitaria
Semana 1
6 de octubre de 2025 – Barrios céntricos y alrededores: promoción de folletos con información sobre la detección temprana de la enfermedad.
8 de octubre de 2025 – Palacio Municipal: jornada de concientización sobre el cáncer de mama.
Semana 2
16 de octubre de 2025 – Centro de Jubilados (Lamadrid 1400): actividades de promoción y prevención, charla informativa, taller de autoexamen y ronda de reflexión.
19 de octubre de 2025 – Plaza Roma: Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama – Caminata Rosa.
La jornada incluirá entrega de lazos, talleres de autoexamen y de alimentación saludable, actividades físicas, puntos de hidratación, juegos interactivos y propuestas para jóvenes y adolescentes.
Se invita a las y los participantes a asistir con una prenda rosa.
El evento culminará con el encendido de luces del Palacio Municipal, símbolo del compromiso de toda la comunidad con la salud y la prevención.-
