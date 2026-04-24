Otro impotente y desesperado intento de silenciar a la prensa

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El jueves 23/4 el Gobierno impidió el ingreso de las y los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La decisión fue con la excusa de un presunto caso de espionaje, en un nuevo intento de ataque al periodismo.

Repudiamos el acto de censura que se suma a la escalada de abusos de poder de parte de Javier Milei, quien no solo insulta, difama y hostiga a periodistas y trabajadores de prensa que realizan su trabajo, sino que presiona por despidos, como es de conocimiento público.

En el último tiempo, la persecución consistió en inventar causas judiciales con tipos penales graves, y agredir físicamente a los cronistas, fotógrafos y móviles en las protestas sociales. Todo apunta a generar un clima hostil hacia la prensa para que deje de contar lo que pasa.

Una vez más, advertimos que la única política de comunicación del Gobierno es desprestigiar al periodismo con el fin último de debilitar la libertad de expresión, en medio de los casos de corrupción y el agravamiento de la crisis económica. No lo van a lograr.

Nos solidarizamos con los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, y nos ponemos a disposición de todos los acreditados y compañeros de los más de 50 medios afectados por el cierre de la Sala de Periodistas. ¡Basta de intentar silenciar a la prensa!

Compartimos el texto de compañeras y compañeros acreditados en casa de gobierno:

Buenos Aires, 23 de abril de 2026

Desde esta mañana, por una medida discrecional y sin notificación previa de la Secretaría de Comunicación y Medios, los periodistas acreditados en Casa Rosada tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado. La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía.

Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa.

Lleva la firma de Periodistas Acreditados de Casa Rosada.

Gentileza: SIPREBA: Sindicato de Prensa de Buenos Aires.-

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