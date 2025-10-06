Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La saga de la candidatura de José Luis Espert llegó a su fin, y luego que el propio economista confirmara su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el expresidente Alberto Fernández aprovechó para chicanearlo.

En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una «operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas».

«Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla», inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial. Como hiciera días atrás, el exmandatario reflotó el viejo apodo que le había puesto al libertario en su etapa de tuitero, y esta vez reposteó un mensaje del ahora excandidato que se burlaba de la supuesta muerte política de Alberto. “Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto!!! Yo aquí estoy… ahora vos decí ALPISTE”, sentenció Fernández en un mensaje que rápidamente se volvió viral. Noticias Argentinas.-

