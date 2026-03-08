VERANO 2026: LA ANSV CONTROLÓ A MÁS DE 1 MILLÓN DE VEHÍCULOS Y SANCIONÓ A 3.672 CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Agencia Nacional de Seguridad Vial desplegó operativos diarios en 39 puntos clave del país durante el verano y fiscalizó 1.013.198 vehículos. Los controles seguirán todo el año

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) cerró la fiscalización del *Verano 2026* con 1.013.198 vehículos controlados en rutas, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país.

Los procedimientos se realizaron todos los días en 39 puestos estratégicos, definidos por el alto caudal vehicular y en articulación con provincias y municipios.

En total se labraron *23.527 infracciones*. Entre los datos más relevantes, los agentes detectaron *3.672 casos de alcoholemia positiva*, conductores que fueron retirados de circulación y que representaban un riesgo concreto en la vía pública.

También se registraron:

4.879 faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

faltas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) 2.668 conductores sin cinturón de seguridad

conductores sin cinturón de seguridad 2.662 casos de falta de documentación

casos de falta de documentación 1.034 vehículos sin seguro obligatorio

vehículos sin seguro obligatorio 1.075 patentes ausentes o adulteradas

Como resultado de los operativos, se *retuvieron 6.421 licencias de conducir* y *1.605 vehículos* por incumplimientos a la normativa.

Los controles son una herramienta clave para verificar que los conductores circulen cumpliendo las normas de tránsito. Estos operativos continuarán durante todo el año, a través de las bases operativas que el organismo mantiene desplegadas en el territorio nacional.

Los registros de alcoholemia positiva más altos:

3,05 gl/l – Corrientes

3,03 gl/l – Salta

2,84 gl/l – Entre Ríos

2,71 gl/l – Misiones

2,56 gl/l – Entre Ríos

Gentileza ANSV.-

Foto de archivo de ANSV.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...