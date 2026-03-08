Redacción 9 horas atrás Comparte esto: Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico Imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva) LinkedIn Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Más Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva) Tumblr Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva) Pinterest Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva) Reddit Farmacia de turno del domingo 8 en Roque Pérez Farmacia Lara, ubicada en avenida Tarigo 1136.- Me gusta esto:Me gusta Cargando... Post navigation Anterior VERANO 2026: LA ANSV CONTROLÓ A MÁS DE 1 MILLÓN DE VEHÍCULOS Y SANCIONÓ A 3.672 CONDUCTORES ALCOHOLIZADOSSiguiente La fuerza aérea de Israel atacó reservas petroleras y refinerías en Teherán Más historias Noticias Israel intensifica los ataques en todo el Líbano 22 minutos atrás Redacción Noticias Roque Pérez conmemora el 8M con el Mercado “Bien Auténtico” – Edición especial 2 horas atrás Redacción Deportivas Noticias Colapinto terminó 14° en el GP de Australia de Fórmula 1 y Russell se quedó con el triunfo 3 horas atrás Redacción
