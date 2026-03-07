El intendente Maximiliano Sciaini encabezó el acto de inauguración de la cocina-comedor en el paraje Forastieri

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Ayer, viernes 6 de marzo se llevó a cabo el acto de inauguración de la nueva cocina-comedor en el edificio compartido por la Escuela Primaria N°13 y el Jardín de Infantes N°904 del paraje Forastieri.

La actividad contó con la presencia del intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; la presidenta del Consejo Escolar, María José Tossi; consejeros escolares; el inspector jefe distrital Mariano Campos; la inspectora de Nivel Primario Laura Verzello; la directora de la Escuela Primaria N°13 Natalia Paz; la directora del Jardín de Infantes N°904 Fátima Cortés; miembros de las asociaciones cooperadoras, además de docentes, auxiliares, estudiantes y familias.

Con la ampliación de este espacio se brindará una mejor prestación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en ambas instituciones, garantizando condiciones óptimas para auxiliares, docentes y estudiantes.

La obra consistió en la construcción de una cocina-comedor y fue financiada a través del Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED 2025), con recursos aportados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tras la firma de un convenio entre el intendente municipal y la Dirección General de Cultura y Educación.

De esta manera, se continúa fortaleciendo la infraestructura escolar del distrito y mejorando las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas y alimentarias para niñas y niños de la comunidad educativa del paraje Forastieri.-

