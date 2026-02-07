Una nueva marca china de lujo lanzó cuatro autos en la Argentina

El mercado argentino de vehículos eléctricos suma un nuevo actor de peso. ARCFOX , la marca premium de movilidad eléctrica del Grupo BAIC, confirmó su llegada al país para diciembre , con una gama inicial de cuatro modelos que apuntan a distintos perfiles de usuarios y estilos de vida.

La firma forma parte de BAIC BluePark, la división especializada en nuevas energías del gigante chino, y su desembarco se inscribe dentro de una estrategia global de expansión que ya la llevó a operar en mercados como China, Europa y Japón.

Una marca joven, pero con respaldo global

Fundada en 2017, ARCFOX nació con el objetivo de desarrollar vehículos eléctricos de alta gama, con foco en el diseño, la conectividad y la eficiencia energética. Desde sus inicios, la marca trabajó en conjunto con socios estratégicos de alcance global como Huawei (tecnología y conectividad) y Magna (ingeniería y desarrollo), dos nombres clave en la industria automotriz.

Ese posicionamiento le permitió consolidarse rápidamente: en 2024 superó las 80.000 unidades vendidas a nivel mundial, transformándose en uno de los brazos más tecnológicos del Grupo BAIC.

Arcfox S5

Los modelos que llegarán al país

Para su debut en la Argentina, ARCFOX anunció una gama compuesta por cuatro vehículos 100% eléctricos, que combinan autonomía extendida, equipamiento tecnológico y diseño moderno.

ARCFOX Kaola S: 33.800 dólares

Es una minivan compacta (MPV) pensada para el uso familiar. Declara una autonomía de hasta 500 km (ciclo CLTC) y utiliza una batería LFP de 58,9 kWh.Se destaca por sus puertas laterales corredizas, una cabina digital con doble pantalla (10,25” para el tablero y 14,6” central) y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS).

ARCFOX T5: 39.600 dólares

Se trata de un SUV compacto tipo crossover, con una de las mejores cifras de autonomía del grupo: hasta 660 km según el ciclo CLTC. Incorpora una batería TPH de 79,2 kWh y admite carga rápida del 30% al 80% en solo 17 minutos.Entre sus principales diferenciales aparece un head-up display con realidad aumentada, además de sensores de alta resolución, radar y ultrasonido.

ARCFOX T1: 29.500 dólares

Ubicado en el segmento de los SUV subcompactos, el T1 ofrece una autonomía declarada de 650 km (CLTC) y una batería LFP de 93,6 kWh, con carga rápida en 25 minutos.Habrá configuraciones FWD, RWD y AWD, y suma una pantalla central de 15,6 pulgadas, control por voz y asientos calefaccionados y ventilados, con una estética claramente urbana.

ARCFOX S5: 39.800 dólares

Es un sedán sportback mediano, orientado al público que prioriza diseño y confort. Promete 560 km de autonomía (CLTC) y una batería LFP de 65 kWh, con recargas rápidas en unos 30 minutos.El equipamiento incluye una pantalla táctil HD de 15,6”, sistema de sonido 7.1 con 15 parlantes, Apple CarPlay y un diseño aerodinámico que apunta al segmento premium eléctrico.

Arcfox T5

Arcfox Kaola S

La llegada de ARCFOX refuerza la presencia de BAIC en la Argentina y marca una nueva etapa para la marca china en el mercado local, ahora enfocada en el segmento premium eléctrico. Con propuestas que priorizan la tecnología, la autonomía y el diseño, ARCFOX buscará captar a un público que valora la innovación y la movilidad sustentable, en un mercado que empieza a mostrar cada vez más opciones electrificadas.

Gentileza TN Autos.-