Agenda de Carnaval: la guía completa de los festejos que arrancan este fin de semana en la provincia de Buenos Aires

Con la llegada de febrero, la provincia de Buenos Aires despliega una intensa agenda de celebraciones populares. A partir de este viernes 6, múltiples localidades inician sus festejos de carnaval, ofreciendo desde desfiles de carrozas gigantes y murgas tradicionales hasta propuestas gastronómicas y espectáculos infantiles.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la oferta turística y cultural abarca todo el territorio bonaerense, con eventos que se extienden durante todo el mes, concentrando su mayor actividad durante el fin de semana largo.

Los que arrancan este fin de semana

El puntapié inicial lo dará el Carnaval Artesanal de Lincoln, el más antiguo de la provincia, que se desarrollará del 6 al 16 de febrero. La celebración se destaca por sus «cabezudos», minicarrozas y atracciones mecánicas como la «Troupe de los Autos Locos».

Simultáneamente, Dolores inaugura su «Carnaval del Sol», que reunirá a miles de personas con comparsas y alegorías los días 6, 7, 8, y durante el fin de semana largo. También este viernes 6 comienza el Carnaval de Olavarría, con música y espuma.

En la costa atlántica, los Carnavales Marplatenses inician este 7 y 8 de febrero con el «Capricorso», culminando con el Corso Central en Plaza España el día 15. Por su parte, Mar de Cobo ofrece el «Carnaval del Bosque y el Mar» este fin de semana, combinando naturaleza y desfiles en un entorno único.

Otras localidades que encienden las luces este sábado 7 son Los Toldos, con sus carnavales tradicionales , y Roque Pérez, que iniciará los festejos en Carlos Beguerie para luego trasladarse a la plaza Mitre a mediados de mes. En Solís, la fiesta será este domingo 8 con entrada libre y gratuita.

El fin de semana largo: el plato fuerte

La actividad se intensificará entre el 13 y el 17 de febrero. San Antonio de Areco promete cuatro noches (del 13 al 16) con murgas y patio gastronómico. En Lobería, los festejos incluirán la tradicional quema del Rey Momo y shows de luces , mientras que Labardén llenará sus calles de tambores y color.

Una propuesta distintiva es la de Chascomús, que del 13 al 16 celebrará su Carnaval Infantil, una fiesta con 40 años de historia donde los niños son los absolutos protagonistas para fomentar la inclusión y el juego.

En el conurbano, Quilmes presentará «Carnavales con Memoria» (15 y 16 de febrero) en el Parque de la Ciudad, con la actuación estelar de la murga uruguaya Agarrate Catalina.

Fiestas temáticas y cierres

La diversidad cultural tendrá su espacio en Belén de Escobar, donde el 14 de febrero la Colectividad Boliviana exhibirá sus danzas y gastronomía típica. En Uribelarrea, el carnaval del día 15 tendrá un enfoque ecológico bajo la temática «el medio ambiente y el reciclaje».

Para quienes busquen opciones hacia el final de la quincena, Ranchos (15 de febrero) y General Madariaga (16 y 17 de febrero) ofrecerán desfiles y mascaritas. Finalmente, Las Flores cerrará el mes con «Corsolandia», su fiesta infantil que se extenderá hasta el 28 de febrero.

