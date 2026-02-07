De cuánto será la inflación de enero y la de todo 2026, según el REM

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El mercado reaccionó a la incertidumbre política y económica de la última semana ajustando sus pronósticos. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) publicado por el Banco Central, los analistas privados empeoraron sus previsiones de inflación tanto para el corto como para el largo plazo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el informe, que consolida las proyecciones de 45 consultoras y entidades financieras, refleja un deterioro en las expectativas de precios en medio de la polémica por la postergación del cambio de base del IPC y la renuncia de Marco Lavagna al INDEC.

¿De cuánto fue la inflación de enero?

Los analistas estimaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero se ubicó en 2,4%.

Este dato implica una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto a lo que esperaban en el relevamiento anterior.

El «Top 10» de los mejores pronosticadores coincidió con el promedio general, ubicando la cifra también en 2,4%.

¿Cuánto subirán los precios en todo 2026?

La corrección al alza también afectó la mirada anual. Para todo 2026, el mercado proyecta una inflación del 22,4%, cifra que supera el 20,1% que habían estimado en la encuesta previa.

Los consultores del Top 10 fueron aún más pesimistas y elevaron su pronóstico anual al 24,5%.

Mirando hacia adelante, para los próximos 12 meses, la mediana de las estimaciones sitúa la inflación en un 21%.

¿A cuánto cotizará el dólar?

A diferencia de los precios, el dólar mostró una corrección a la baja en las expectativas, anticipando una mayor estabilidad cambiaria.__IP__

Febrero 2026: Se espera un dólar oficial promedio de $1.475.

Mediados de año: Para julio, la proyección es de $1.604.

Fin de año: Para diciembre de 2026, el consenso es un tipo de cambio de $1.750.

Esto implica que el dólar subiría un 20,9% en el año, quedando levemente por debajo de la inflación proyectada.

¿Crecerá la economía?

En cuanto a la actividad, el REM recortó sus expectativas de crecimiento.

Se espera que el PBI crezca un 3,2% durante 2026, lo que representa una baja de 0,3 puntos respecto al pronóstico anterior.

El Top 10 de analistas es más cauto y redujo su proyección de crecimiento al 2,7%.

Noticias Argentinas.-

Foto www.rpereznet.com.ar

Me gusta esto: Me gusta Cargando...