Manuel Adorni dijo que el acuerdo con estados Unidos es un “hito histórico” y le dejó un mensaje a los legisladores

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó este viernes como un “hito histórico” el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y dijo que es “fruto de los esfuerzos diplomático de nuestra gestión”.

El acuerdo “consolida la relación bilateral estratégica e incluye la eliminación de aranceles recíprocos para 1675 productos”, subrayó,

Adorni planteó que “Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como la provincia de Buenos Aires”. También señaló que distritos como “Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales sin trabas arancelarias”.

“En el pasado, gobiernos de la autopercibida ‘Patria grande’ rechazaron el ALCA y vimos qué consecuencias tuvo esto: 20 años de estancamiento económico, ausencia de inversiones y aumento de la pobreza”, destacó, e insistió: “Cerramos somos débiles, integrados somos verdaderamente grandes”.__IP__

Adorni anticipó que “ahora el acuerdo deberá ser ratificado en el Congreso, donde los legisladores tendrán la posibilidad de aprovechar esta oportunidad histórica para los argentinos”.

