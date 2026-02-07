“IAN MOCHE denunció a la Diputada Nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, posteó en su cuenta de la red social X el abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa al menor de edad en este caso.

El ataque público que le propinó la legisladora libertaria no fue el primero que recibió de una figura del oficialismo.

La Agencia Noticias Argentinas dio cuenta del incidente en el que quedó envuelto el propio presidente Javier Milei cuando citó tiempo atrás un tuit en el que se involucraba al niño con una supuesta “operación kirchnerista”, deslegitimando su reclamo por los recortes en el área de discapacidad.

Por ese episodio, la familia de Ian Moche denunció «hostigamiento» y «violencia simbólica» por parte del presidente, quien tildó al menor y a su entorno de “kukas”.

El ataque de Lemoine contra Moche, que también tuvo como víctima a la madre del menor, fue mucho más directo: «Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.

Noticias Argentinas.-