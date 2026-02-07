Redactor de la sección Sociedad/Policiales de la agencia Noticias Argentinas. Realizó coberturas en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y el juicio a los hermanos Sebastián y Germán Kiczka, en la provincia de Misiones.

La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas.