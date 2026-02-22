Un mono en peligro de extinción, de tres meses de vida, fue rescatado de la Villa 31

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El ejemplar fue trasladado al Ecoparque y la mujer responsable quedó detenida ya que se trata de una especie protegida.

Una mujer quedó detenida por trasladar en cautiverio a un mono de la especie caí en peligro de extinción, de tres meses aproximadamente, que fue rescatado en el barrio porteño “Villa 31”, en Retiro, a partir de un allanamiento, donde encontraron al ejemplar en condiciones de vulnerabilidad.

Según el parte policial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el trabajo fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina (PFA), a partir de una denuncia recibida en el Departamento de Delitos Ambientales del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), donde se alertaba que una mujer trasladaría al ejemplar desde el asentamiento.

La sospechosa llevaba al animal en una caja cuando fue localizada en las inmediaciones de la terminal de trenes, donde fue desplegado el operativo por efectivos federales con la intervención de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo del fiscal Ramiro González, y la Secretaría de María Inés Soroet.

Tras el hallazgo, los investigadores dieron paso al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Secretaría N° 15 de Verónica Lara, que dispuso la detención de la mujer.

El ejemplar de la especie Sapajus apella tiene entre tres y cuatro meses de vida, fue trasladado al Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, donde será sometido a evaluación veterinaria, recuperación y posterior proceso de reinserción a su hábitat natural.

Según se informó, la especie es originaria del norte argentino y de países limítrofes y se encuentra protegida por la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

La detenida, mayor de edad y de nacionalidad paraguaya, quedó a disposición del magistrado por infracción a la normativa vigente en materia de protección de fauna.

Noticias Argentinas.-

Un mono en peligro de extinción, de tres meses de vida, fue rescatado de la Villa 31

Foto: Agencia NA (Policía).-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...