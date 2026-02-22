Misiones: echan a la directora de Turismo Social por burlarse de «los pobres»

Una funcionaria del Ministerio de Turismo de Misiones fue eyectada de su cargo este viernes luego de publicar en sus redes sociales videos de sus vacaciones en México, donde le dedicaba su viaje de lujo a “todos los pobres”.

La cesantía de Karina Mabel Acosta fue dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua a través del decreto 252, una medida que sorprendió a la ahora ex directora de Turismo Social mientras todavía disfrutaba de las playas de Cancún. Según trascendió desde el Ejecutivo provincial, no habrá reemplazo para la mujer y el cargo será directamente eliminado del organigrama oficial.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la polémica estalló cuando Acosta, conocida en los pasillos oficiales como “La Reina”, compartió imágenes realizando parasailing sobre el Caribe. En el registro audiovisual, se la escucha decir: “Estoy volando por los aires de México… Cancún. Para todos los pobres”.

Las publicaciones fueron consideradas como «desafortunadas» por las autoridades misioneras, especialmente ante la difícil situación económica que atraviesan las familias de la provincia. “Ver Cancún desde aquí es lo más. Belleza total”, relataba la exfuncionaria en otro de los fragmentos que se viralizaron rápidamente.

A pesar de la inmediata cesantía en su función política, que corresponde a la categoría 23 del Agrupamiento Administrativo, Acosta no quedará fuera del Estado provincial. Al ser empleada de planta permanente del Ministerio de Turismo, “seguirá vinculada siendo empleada pública”, según admitieron fuentes oficiales. El decreto de expulsión solo afecta su rol jerárquico como Directora de Turismo Social, cargo al que llegó tras años de militancia de la mano de sectores cercanos a la conducción del Frente Renovador de la Concordia.

Antiguos compañeros de trabajo describieron a la mujer como una figura “polémica y provocadora”. En sus últimos posteos desde el exterior, además de las provocaciones sobre la condición social, Acosta se mostró con otras turistas a las que calificó de “divinas” y anticipó que participaría de una “fiesta de las despechadas”. Ante la repercusión negativa, el Gobierno de Misiones optó por una respuesta tajante, advirtiendo que no tolerará este tipo de actitudes por parte de quienes ocupan funciones de responsabilidad pública.

Noticias Argentinas.-

Video gentileza Telefé Córdoba.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...