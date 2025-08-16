Como viene siendo habitual al momento de conocerse los candidatos que competirán en elecciones, figuras ajenas a la política pero famosas para el gran público sorprenden al postularse para cargos y los comicios legislativos bonaerenses y nacionales de este año no serán la excepción, ya que Claudio «el Turco» García, Karen Reichardt, Carlos «el Loco» Enrique y Evelyn Von Brocke estarán en las boletas.

También suena fuerte la versión de que Virgina Gallardo podría integrar una nómina y faltando 48 horas para el cierre de listas existen chances de que más celebrities se sumen a la posibilidad de probar suerte con un salto a la política partidaria.

«El Turco» García : El destacado ex futbolista irá de candidato por el Partido Integrar para diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Surgido en Huracán , alcanzó su pico de rendimiento a principios de los ’90 en Racing , lo cual lo llevó a jugar en la Selección que dirigía Alfio Basile . Tras su retiro, cayó en la adicción a las drogas, de lo cual logró recuperarse.

Karen Reichardt : Irá en los primeros puestos de la boleta de La Libertad Avanza para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Actuó ligera de ropas en programas de televisión cómicos de principios de los noventa y fue tapa de la revista Playboy . Tiene vínculo personal con el presidente Javier Milei .

Carlos Enrique : El lateral izquierdo en las décadas de los '80 y '90 en Independiente y River , hermano de Héctor «el Negro» Enrique , campeón del mundo en México '86, se postula en la votación bonaerense del 7 de septiembre para concejal de Lanús por el partido Somos .

Evely Von Brocke : La ex pareja de Fabián Doman , quien cobró notoriedad y se hizo mediática tras la escandalosa separación con el periodista, irá en la lista de candidatos a concejales de San Isidro por el partido del varias veces intendente Gustavo Posse , Acción Vecinal .

Virginia Gallardo: La vedette que formó parte en una de las últimas versiones de Polémica en el Bar fue tentada por La Libertad Avanza para ir en la lista de diputados nacionales por Corrientes, aunque aún no se confirmó si aceptó la propuesta.

Noticias Argentinas.-

Claudio ‘Turco’ García, exfutbolista y candidato a diputado nacional

Agencia Noticias Argentinas/Redes.-