LÍNEA DE WHATSAPP PARA RECLAMOS EN ROQUE PÉREZ

El Municipio de Roque Pérez informa que se encuentra disponible una línea directa de WhatsApp para recibir reclamos y notificaciones sobre distintos inconvenientes en la vía pública, tanto en la zona urbana como rural.
A través del número 2227 526467, las vecinas y vecinos podrán comunicar:
• Fallas en luminarias
• Pozos y roturas de calles
• Pérdidas de agua
Esta herramienta busca agilizar la recepción de reclamos y optimizar la respuesta de las áreas municipales correspondientes, fortaleciendo así el mantenimiento y la calidad de los servicios públicos.-
Más historias
Axel Kicillof: “El 7 de septiembre hay que frenar el ajuste de Milei en las urnas”
FARMACIA DE TURNO DEL SÁBADO 16 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA ROQUE PÉREZ
Producción y ventas de autos en julio 2025