LÍNEA DE WHATSAPP PARA RECLAMOS EN ROQUE PÉREZ

El Municipio de Roque Pérez informa que se encuentra disponible una línea directa de WhatsApp para recibir reclamos y notificaciones sobre distintos inconvenientes en la vía pública, tanto en la zona urbana como rural.

A través del número 2227 526467, las vecinas y vecinos podrán comunicar:

• Fallas en luminarias

• Pozos y roturas de calles

• Pérdidas de agua

Esta herramienta busca agilizar la recepción de reclamos y optimizar la respuesta de las áreas municipales correspondientes, fortaleciendo así el mantenimiento y la calidad de los servicios públicos.-

