Producción y ventas de autos en julio 2025

Durante julio de 2025, las terminales automotrices produjeron en 19 días hábiles un total de 37.112 unidades, lo que representó una caída del 13,4 % respecto a junio y del 16,5 % en comparación con julio de 2024. No obstante, en el acumulado de enero a julio, la producción alcanzó 287.590 unidades, un 10,1 % más que en el mismo período de 2024.

En cuanto a las exportaciones, durante julio se enviaron al exterior 18.225 vehículos, con una contracción del 19,9 % respecto de junio y del 35,7 % en la comparación interanual. En el acumulado enero-julio, las exportaciones totalizaron 147.879 unidades, un 4,7 % menos que en el mismo período de 2024.

Martín Zuppi, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), señaló: “En estos primeros siete meses el sector acumuló un crecimiento interanual positivo del 10,1 % en materia productiva. La contracción en la actividad de julio en producción y exportaciones se debió a ajustes estacionales por el receso de vacaciones y tareas de mantenimiento y actualización tecnológica en algunas plantas”.

En ventas mayoristas, el sector comercializó 50.186 unidades a la red de concesionarios en julio, un 16,1 % menos que en junio, pero un 51,9 % más que en el mismo mes de 2024. En el acumulado de los siete meses de 2025, las empresas colocaron 349.187 unidades, un 79,0 % más que las 195.029 unidades del mismo período de 2024.

Autor: Negocios & Autopartes

Fuente: ADEFA.-