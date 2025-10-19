Trabajadores del Garrahan marcharon a la Quinta de Olivos en reclamo por la Ley de Emergencia Pediátrica

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Trabajadores del Hospital Garrahan realizaron ayer una caravana desde el Congreso Nacional hasta la Quinta Presidencial de Olivos, en reclamo por la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La movilización, convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), comenzó a las 14:30 frente al Congreso y avanzó por las avenidas Callao, Santa Fe y Cabildo, para luego continuar por Maipú y Malaver hasta llegar a Olivos cerca de las 17.

En las inmediaciones de la residencia presidencial se desplegó un cordón policial, aunque con presencia reducida de efectivos. La protesta se desarrolló de manera pacífica y no se registraron incidentes.

“Por las infancias, la discapacidad y la universidad, las leyes que se aprueban son para cumplirse. Si no, hacemos ruido y planteamos juicio político”, expresó la titular de la APyT, Norma Lezana, sobre la movilización.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...