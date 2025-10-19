En unos minutos comienza la carrera de F1 en Estados Unidos con Colapinto largando 15to.

El joven piloto argentino Franco Colapinto al mando de su Alpine, disputará en minutos la final del Gran Premio de Estados Unidos.
Largará en la primera posición el neerlandés Max Verstappen al mando de su Red Bull.
Colapinto en el GP de Estados Unidos.
Foto: Agencia Noticias Argentinas (redes sociales).
