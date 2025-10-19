Manes pide la expulsión de Lorena Villaverde por vínculos con narcotráfico

El diputado nacional Facundo Manes presentó un pedido formal para expulsar de la Cámara de Diputados a Lorena Villaverde, legisladora de La Libertad Avanza y actual candidata a senadora por Río Negro. El argumento central del legislador radical se basa en los antecedentes judiciales que involucran a Villaverde en una causa por narcotráfico, que se remonta a 2002 en el estado de Florida, Estados Unidos.

Un pedido con fuerte tono político

A través de sus redes sociales, Manes escribió: “NO PODEMOS PERMITIR QUE LA NARCOPOLÍTICA AVANCE EN ARGENTINA”, en un mensaje donde también expresó su respaldo al periodista Nicolás Wiñazki, quien denunció haber sido amenazado por la propia Villaverde luego de exponer su prontuario. El candidato a senador nacional también aseguró: “No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-estado”.

NO PODEMOS PERMITIR QUE LA NARCOPOLÍTICA AVANCE EN ARGENTINA

Presentamos un proyecto de exclusión de Lorena Villaverde, acusada de traficar cocaína, de la Cámara de Diputados de la Nación, y exigimos su renuncia a la candidatura a Senadora Nacional por Río Negro.

Antecedentes judiciales en EE.UU. y denuncias locales

Según documentos difundidos recientemente, Villaverde fue detenida en Sarasota en 2002 transportando 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares sin declarar. Cumplió condena por ese hecho y actualmente mantiene prohibido el ingreso a territorio estadounidense. Además, se le atribuyen causas por estafas piramidales, venta de terrenos de forma irregular en Las Grutas, y un préstamo sin avales por casi 300 mil dólares del Banco Nación. Incluso un excompañero de partido la denunció por robo de boletas durante la campaña 2023.

La agarraron en Florida con 15 kilos de cocaína y U$S 67000 en efectivo. Fue presa. La juzgaron, la condenaron y la deportaron. Hoy es diputada nacional y candidata a Senadora por Río Negro.

