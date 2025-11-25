Se va Alberto Sileoni y será reemplazado por Flavia Terigi como directora general de Cultura y Educación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, enviará el miércoles 26 de noviembre el pliego a la Legislatura bonaerense para la designación de Flavia Terigi como directora general de Cultura y Educación; en reemplazo de Alberto Sileoni quien dejará su cargo por razones personales.

Al respecto, Sileoni agradeció al Gobernador “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno. Transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”. “Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”, concluyó. Sileoni destacó que seguirá acompañando al gobernador Axel Kicillof desde otros espacios.

Flavia Terigi es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Rectora desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

Gentileza Comunicación Pública PBA.-

