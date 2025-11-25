5 años sin Diego

Hace exactamente 5 años, el 25 de noviembre de 2020, el mundo despide al futbolista más grande de todos los tiempos. Se recuerda con profunda nostalgia la partida de Diego Armando Maradona, ocurrida hace solo unos años. El impacto de su fallecimiento paralizó al país y conmovió al mundo entero, y en cada 25 de noviembre, su figura es recordada con homenajes y muestras de afecto popular.
