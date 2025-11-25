5 años sin Diego

Hace exactamente 5 años, el 25 de noviembre de 2020, el mundo despide al futbolista más grande de todos los tiempos. Se recuerda con profunda nostalgia la partida de Diego Armando Maradona , ocurrida hace solo unos años. El impacto de su fallecimiento paralizó al país y conmovió al mundo entero, y en cada 25 de noviembre, su figura es recordada con homenajes y muestras de afecto popular.

