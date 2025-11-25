Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La efeméride más trascendental de la jornada es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Esta fecha conmemora el brutal asesinato de las Hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) ocurrido en 1960 en la República Dominicana , por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Hoy, la conmemoración es un llamado global a la acción para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo, con marchas y actividades que tienen eco en las principales ciudades de Argentina y el planeta.

EN ROQUE PÉREZ: Se desarrollará una jornada conmemorativa en plaza Mitre a las 18:30 horas, organizada por Punto Género, a cargo de Vanesa Pesce en forma conjunta con la Comisaría de la Mujer y la Familia.-

