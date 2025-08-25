Roque Pérez y Carlos Beguerie celebraron el Día de las Infancias

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Con gran participación de la comunidad, el Municipio de Roque Pérez llevó adelante la celebración del Día de las Infancias en el predio del ferrocarril y en el ex Galpón de Máquinas de Carlos Beguerie.

El evento, que había sido postergado el domingo 17 debido a las condiciones climáticas, finalmente se desarrolló este domingo 24 de agosto, reuniendo a numerosas familias que disfrutaron de una tarde especial llena de actividades y alegría.

Tanto en Roque Pérez como en Carlos Beguerie, los niños y niñas disfrutaron de juegos, danzas, kermesse, deportes, maquillaje creativo, actividades recreativas y educativas, merienda, helados, regalos y muchas propuestas más que hicieron de la jornada un momento inolvidable.

Desde el Municipio se agradece a todas las familias que se acercaron a compartir la jornada, a las distintas áreas municipales que trabajaron en la organización y a la Delegación de Carlos Beguerie, que hicieron posible esta gran celebración.-

