Reaparece Javier Milei en pleno escándalo: se espera que retome la campaña electoral en Junín

En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei tiene programado un acto en la localidad bonaerense de Junín para hoy lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.

También se espera la asistencia de funcionarios nacionales y dirigentes que competirán el 7 de septiembre por un banca en la Legislatura y el Senado bonaerense.

Resta conocer si efectivamente asistirá el Presidente, luego que el periodista Luis Majul asegurara ayer domingo que el mandatario no estaba dando notas debido a una infección por la que tuvo que ser medicado.

Según anticiparon, Javier Milei tendrá un rol protagónico en esta campaña, por lo que no se descarta que inicie una gira por los distritos con mayor peso electoral, como son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

La estrategia libertaria es unificar las dos elecciones, con el objetivo de profundizar la polarización con el kirchnerismo. El presidente Javier Milei permanece en «silencio» Desde el viernes, cuando estalló el escándalo por la filtración de audios de Diego Spagnuolo, en los que denuncia una presunta trama de coimas que involucra a su hermana, la familia Menem y empresarios farmacéuticos, Javier Milei se alejó de las redes sociales y redujo al extremo su exposición pública. Se sabe que el Presidente es muy activo en sus redes sociales, principalmente en X, pero desde el 22 de agosto su participación bajó drásticamente, al igual que las principales figuras de su Gabinete. Según un monitoreo, Milei solo estuvo conectado 39 minutos, un tiempo muy inferior a su promedio diario de varias horas a lo largo del año. Gentileza MinutoUno.- Foto NA.-

