Inflación: 7 de cada 10 argentinos desconfían de la información del INDEC

Inflación: los precios mayoristas subieron 2,8% en julio y acumulan 12,3% en lo que va del año

La inflación mayorista registró una suba de 2,8% en julio, lo que representó una aceleración de 1,2 puntos porcentuales respecto a junio, que había cerrado en 1,6%.

Desde enero, los precios al por mayor avanzaron 12,3%, mientras que en los últimos 12 meses acumulan un incremento de 20,9%, de acuerdo a un relevamiento del Indec.

La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en julio se explicó por un aumento de 2,8% en los productos nacionales y 5,8% en los importados. Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron:

Productos agropecuarios : 0,46%

Sustancias y productos químicos : 0,42%

Productos refinados del petróleo : 0,42%

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos : 0,26%

Alimentos y bebidas: 0,14%

Cuáles fueron los aumentos según los distintos índices mayoristas

El INDEC publica tres índices que miden los precios mayoristas:

IPIM : mide la variación de los precios a los que productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Mostró una suba de 2,8% en julio y un 20,9% interanual .

Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) : excluye el efecto impositivo del IPIM. Subió 12,4% en julio y 20,1% interanual .

Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): calcula la variación de los valores de la producción local sin impuestos. Registró un ascenso de 3% en julio y 21,4% interanual.

En tanto, la inflación de julio fue de 1,9%, acumulando 17,3% en los primeros siete meses del año. La variación mensual mostró una leve aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto a junio. En términos interanuales, la inflación alcanzó 36,6%, marcando quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

Las divisiones con mayor aumento en julio fueron:

Recreación y cultura : 4,8%, impulsada por las vacaciones de invierno y el turismo.

Transporte: 2,8%, debido a alzas en los boletos de colectivos y subtes, así como en el funcionamiento de equipos de transporte de personas.

Gentileza MinutoUno.-