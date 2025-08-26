Continúan los trabajos y mejoras en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Subsecretaría de Inspección General, a cargo de Carlos Vinay, con maquinaria de personal municipal, llevó adelante trabajos de mejora en la calle Luis Marís Campos, desde el acceso de Pedro Gutiérrez hasta la calle Carlos Tejedor.

En esta etapa se colocó un suelo mejorado denominado Dolomita, y posteriormente se volverán a instalar los lomos de burro para reforzar la seguridad vial y delimitar la velocidad en el sector.

Por otra parte, se llevaron adelante tareas de mejora en calle Uspallata y demás calles del Predio de la Reserva Natural Laguna de Ratto.

Estas tareas forman parte del plan de obras que impulsa el Municipio, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y seguridad de todos los vecinos y vecinas que circulan por la zona.-

