Roque Pérez: SE CONFORMÓ LA COMISIÓN ASESORA DEL FONDO SOLIDARIO.

El pasado jueves 16 de octubre en la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante, estuvieron reunidos quienes van a ser parte de la Comisión Asesora del Fondo Solidario.

Como lo indica el Articulo 3° de la ordenanza 1357, el mismo se encuentra conformado por:

– Representante de Acción Social: Analía Mc Cormack

– Representantes de Salud: Verónica Leguizamón, Lorena Thea.

– 1 representante de cada bloque de concejales:

– Pj Axel Conduccion Jorge Reina

– Frente Renovador UP Graciela Rossi

– UCR Fernando Millán

– Prosperidad e Igualdad María Regueira

– Primero Roque Pérez Hermes Barnech

– Cambiemos Roque Perez Alejandro Riso.

Gentileza Honorable Concejo Deñiberante de Roque Pérez

Foto ilustrativa de www.rpereznet.com.ar

