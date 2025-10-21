Roque Pérez: SE CONFORMÓ LA COMISIÓN ASESORA DEL FONDO SOLIDARIO.

El pasado jueves 16 de octubre en la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante, estuvieron reunidos quienes van a ser parte de la Comisión Asesora del Fondo Solidario.
Como lo indica el Articulo 3° de la ordenanza 1357, el mismo se encuentra conformado por:
– Representante de Acción Social: Analía Mc Cormack
– Representantes de Salud: Verónica Leguizamón, Lorena Thea.
– 1 representante de cada bloque de concejales:
– Pj Axel Conduccion Jorge Reina
– Frente Renovador UP Graciela Rossi
– UCR Fernando Millán
– Prosperidad e Igualdad María Regueira
– Primero Roque Pérez Hermes Barnech
– Cambiemos Roque Perez Alejandro Riso.
Gentileza Honorable Concejo Deñiberante de Roque Pérez
Foto ilustrativa de www.rpereznet.com.ar
Más historias
El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación
Reparan baches en el Acceso Pedro Gutiérrez en Roque Pérez
Milei se baja de la Provincia, cancela todos sus actos y deja a Santilli solo