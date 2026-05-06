Repuestos: La actividad autopartista cayó 22,5%

El sector autopartista registró una caída del 22,5% en su nivel de actividad durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Según la entidad, todos los rubros vinculados evidenciaron retrocesos.

En términos mensuales, el desempeño mostró un rebote: febrero creció 49,9% respecto de enero, aunque sin revertir la tendencia negativa acumulada, según datos elaborados por AFAC en base a información del Indec, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y el Ministerio de Economía.

La producción de vehículos fue uno de los segmentos más afectados, con una contracción interanual del 30,1% en el primer bimestre y un total de 50.630 unidades fabricadas, mientras que en la comparación mensual registró un alza del 41,1%, de acuerdo con cifras de la Adefa relevadas por la entidad.

Las exportaciones de autopartes también mostraron un desempeño negativo, con una caída del 14,7% interanual en los dos primeros meses del año y un descenso del 7,6% frente a enero, según la AFAC con datos de Indec, Aduana y el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil.

En el mercado de reposición, la venta de combustible —utilizada como indicador de actividad— retrocedió 0,3% interanual en el bimestre y 8,7% en la comparación mensual, lo que refleja una menor dinámica en la demanda, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía procesados por la AFAC.

Gentileza de Info Transporte y Logística.-

Foto Carlos Zampini / Expo Automechanika 2026 en la Sociedad Rural de Palermo-

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