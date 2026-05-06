Manuel Adorni gastó en dos años casi mil millones de pesos pese a tener un salario congelado de $3.000.000

El detalle de los gastos de Manuel Adorni

Según la recopilación de los datos, en tan solo dos años el jefe de Gabinete gastó unos 800 mil dólares. A un tipo de cambio promedio de $1200, la cifra asciende a la impactante suma de 960.000.000 de pesos. Para un trabajador con un sueldo de 3 millones de pesos mensuales (que representa 36 millones de pesos al año), juntar ese dinero le demandaría 27 años de trabajo ininterrumpido.