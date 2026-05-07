Muerte de Diego Maradona: Informaron que sufría de «cirrosis hepática» y tenía un «edema» en el cerebro

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Forenses y especialistas detallaron el estado de los órganos en la autopsia y ratificaron que no se detectaron drogas de abuso ni alcohol en el organismo.

En el marco del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, uno de los médicos forenses que participó de la autopsia afirmó que el cuerpo presentaba un cuadro de edema generalizado, mientras que una anatomopatóloga indicó que el hígado mostraba signos compatibles con cirrosis.

Federico Corasaniti declaró de manera remota desde España y describió las condiciones en las que fue hallado el cuerpo en la vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, y señaló que la habitación tenía escasa luz natural y que el paciente estaba recostado en la cama, rodeado de elementos médicos y objetos de uso cotidiano. También detalló la presencia de líquidos acumulados en el cuerpo, un abdomen distendido y signos compatibles con un deterioro general de salud.

Durante la autopsia, realizada junto a su colega Carlos Mauricio Casinelli, se constató que el corazón estaba agrandado y que el fallecimiento se produjo el 25 de noviembre de 2020.

En la misma jornada, la anatomopatóloga Silvana De Piero indicó que el hígado evidenciaba una patología compatible con cirrosis, mientras que los riñones presentaban daño por falta de oxígeno. Además detectaron alteraciones en el corazón, los pulmones y el cerebro, asociadas a acumulación de líquidos y procesos degenerativos.

Por su parte, el bioquímico Ezequiel Ventossi informó que en los análisis toxicológicos no se hallaron drogas de abuso ni alcohol en sangre u orina, aunque sí se identificaron distintos medicamentos.

El juicio continúa con la declaración de nuevos peritos y testigos. En la causa están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe Mariano Perroni, acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión. Juicio por la muerte de Diego Maradona: el psicólogo Carlos Díaz se defendió con una frase furibunda En una jornada cargada de tensión en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el psicólogo Carlos Díaz declaró ante el tribunal y dejó una serie de definiciones que marcaron su estrategia de defensa. El profesional, uno de los imputados en la causa, buscó desde el inicio tomar distancia del tratamiento prolongado del exfutbolista. “Conocí a Maradona 29 días antes de su muerte”, lanzó, en una frase que se volvió central en su exposición. Pero no fue lo único. Díaz también reconstruyó el primer encuentro con el ídolo y dejó una imagen fuerte: “Conozco a Maradona el lunes 26 de octubre de 2020… estaba en un sillón tomando vino y la primera imagen me impactó, me recordó a mi padre alcohólico”. En su declaración, el psicólogo hizo hincapié en su formación y experiencia profesional, en un intento por respaldar su accionar: “Era licenciado en Psicología con diploma de honor… fui docente de tres universidades… trabajé muchos años en el área de adicciones… hoy tengo un centro ambulatorio donde atiendo pacientes con patología dual”. En la misma línea, detalló su recorrido laboral: “Fueron 10 años trabajando en el área comunitaria… en prevención y trabajo territorial”. Además, dejó una definición que podría ser clave para entender decisiones tomadas durante el tratamiento de Maradona: “La ley de salud mental plantea que la internación involuntaria es algo excepcional”. Díaz también explicó cómo llegó al entorno del exfutbolista, un punto que podría ser relevante dentro de la investigación: “A raíz de conocer a Trimarchi… él era chofer de Matías Morla”. Gentileza de MinutoUno. Foto de portada redes.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...