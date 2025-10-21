Imputaron a un hombre por insultar y escupir a una diputada

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Un hombre fue imputado en Salta acusado de haber insultado y escupido a la diputada provincial Socorro Villamayor en el hall de acceso al Palacio de los Leones. El sujeto, que tenía la remera de La Libertad Avanza, fue detenido en el lugar.

El fiscal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional a un hombre de 31 años como autor del delito de obstrucción a la función pública.

La agresión ocurrió el pasado jueves 16 de octubre cuando la diputada denunció que un hombre la insultó y la escupió dos veces al momento en el que se encontraba participando de una actividad dirigida al público.

Según relató, un acusado “se acercó intempestivamente hacia ella, mientras profería agresiones verbales, le lanzó dos escupitajos e intentó retirarse del lugar, insultando a los presentes”.

Aun así, el sospechoso fue demorado en el lugar y en las últimas horas se lo imputó. Tras la audiencia, se llevó a cabo una junta médica para determinar si se encontraba en uso de sus facultades mentales.

Luego, de acuerdo a la información aportada por el Ministerio Público Fiscal provincial, fue derivado al hospital Ragone para su compensación, y se dictaron medidas de seguridad de carácter provisorio.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...