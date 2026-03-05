Roque Pérez: El Municipio recuerda la importancia de actualizar los Certificados Únicos de Discapacidad vencidos

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Discapacidad a cargo de Marcia Peix Chaín, informa a la comunidad que aquellas personas que tengan su Certificado Único de Discapacidad (CUD) vencido deben acercarse a actualizarlo para evitar la pérdida de prestaciones.
Desde el área se recuerda que la actualización del CUD es un trámite fundamental para continuar accediendo a los derechos y beneficios establecidos por la normativa vigente, entre ellos cobertura de salud, transporte y otras prestaciones.
Las personas interesadas deben dirigirse a la Dirección de Discapacidad, ubicada en Gotuzzo N° 960, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 horas.
Ante cualquier duda o consulta, se recomienda acercarse al área correspondiente para recibir asesoramiento y acompañamiento en la realización del trámite.-
Más historias
El marketing digital revolucionó la publicidad, pero vuelve un gran éxito de los ’90: La llama que llama. Videos
Precaución por obras de bacheo en Roque Pérez
FARMACIA DE TURNO DEL JUEVES 5 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA SALINAS