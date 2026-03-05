¿Por qué la carne aumentó 20% en el año?: sequías, inundaciones y caída del stock ganadero

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

En lo que va del año, la carne aumentó 20%, casi cinco veces más que el índice general de precios al consumidor, y acumula en el cálculo interanual un encarecimiento del 73,4%.

Un kilo de vacío o costilla de ternera de primera se ubica entre 26.000 y 28.000 pesos, afirman desde el otro lado del mostrador, recogió la Agencia Noticias Argentinas.

La suba del precio de la carne bovina estuvo fuertemente condicionada por una restricción de oferta originada en la caída del stock ganadero durante 2024–2025, con menor disponibilidad de terneros, novillos y vaquillonas para faena, explicó el Centro CEPA.

Primero la sequía en 2023 deterioró las condiciones productivas y forzó ventas anticipadas de hacienda, reduciendo el stock disponible para los ciclos siguientes.

Y luego las inundaciones registradas en 2024 y 2025 reforzaron el proceso contractivo, provocando nuevas ventas anticipadas, reducción de existencias y deterioro de los índices de preñez, prosigue el informe.

Por si fuera poco, agregó restricciones logísticas el mal estado de los caminos rurales, lo cual elevó costos y dificultó el traslado de hacienda, contribuyendo a una menor oferta efectiva.

Ausencia de políticas públicas

A todo esto, fue la ausencia de políticas públicas orientadas a recomponer el stock y mitigar los efectos de los shocks climáticos lo que profundizó las dificultades para una recuperación sostenida del rodeo.

En paralelo, la demanda internacional de carne se mantuvo elevada y absorbió una parte relevante de la producción local, especialmente animales pesados, reforzando las presiones alcistas sobre el precio del novillo.

Los altos precios internacionales funcionaron como referencia para el mercado interno y se trasladaron al valor del ganado gordo y, por arrastre, a los cortes destinados al consumo doméstico.

Aunque el maíz es un insumo relevante en la producción ganadera, su incidencia en el costo total de la hacienda es acotada y no alcanza para explicar el aumento reciente del precio de la carne, que estuvo determinado principalmente por la restricción de la oferta, los impactos climáticos y la firmeza de la demanda externa.

“Si se abren oportunidades como Estados Unidos o Europa, el productor sabe que puede vender a mejor precio. Con una producción limitada, eso indefectiblemente hace que el precio suba”, analizan los carniceros, que ven con preocupación que el ganado ingresó en el temido ciclo de la retención de vientres.

Proteínas sustitutas

Otras proteínas animales mostraron subas mucho más moderadas.

El pollo aumentó 31,4% interanual y apenas 7% en el último trimestre, mientras que el cerdo subió 22,7% y no registró incrementos recientes.

Argentina mantiene un stock ganadero cercano a 50 millones de cabezas, sin crecimiento significativo en la última década, a diferencia de Brasil y Uruguay, que expandieron su producción.

Noticia Argentinas.-

