Roque Pérez conmemora el 8M con el Mercado “Bien Auténtico” – Edición especial

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de Roque Pérez, a través de Punto Género y de la Dirección de Turismo, llevará adelante una jornada especial con el Mercado “Bien Auténtico” – Edición 8M, una propuesta destinada a visibilizar y acompañar el trabajo de mujeres artesanas, productoras y emprendedoras del distrito.

La actividad se realizará el domingo 8 de marzo, de 16:00 a 20:00 horas, en el parque del Ferrocarril de Roque Pérez, donde vecinas, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos puestos, conocer los proyectos de las emprendedoras locales y compartir una tarde de encuentro, participación y reflexión.

Durante la jornada se desarrollará la Mesa de Mensajes “Voces que Inspiran”, organizada por el área de Turismo, un espacio participativo donde las vecinas podrán escribir mensajes de reconocimiento a mujeres que las inspiran, dejar frases sobre qué significa ser mujer hoy, colgar cintas o tarjetas violetas en un mural colectivo y participar en la creación de un “Árbol de los Deseos” con mensajes de fuerza y sororidad.

Además, se realizará un reconocimiento a mujeres emprendedoras, con la entrega simbólica de diplomas o menciones especiales, destacando su compromiso y aporte al desarrollo local.

En el marco de la actividad también se generarán videos para redes sociales, invitando a las participantes a responder la pregunta disparadora: “¿Qué significa para vos ser una mujer emprendedora?”.

La propuesta contará además con diversas presentaciones artísticas, con el siguiente cronograma:

• 18:00 hs: Grupo de danza La Paz Chica

• 18:30 hs: Betty Blasco

• 19:00 hs: Amazona Dance

• 19:30 hs: Sofía Kalyna

• 20:00 hs: Luciana Cisneros

Asimismo, se realizará una charla conmemorativa por el 8M, a cargo del Área de Género, generando un espacio de reflexión y diálogo sobre los derechos y el rol de las mujeres en la sociedad.

La jornada contará también con acompañamiento institucional, con la presencia de la Comisaría de la Mujer y la Familia, reafirmando el compromiso con la prevención, la asistencia y la promoción de los derechos de las mujeres.

Desde el Municipio de Roque Pérez se invita a toda la comunidad a participar de esta propuesta que busca conmemorar la fecha, reconocer y fortalecer el trabajo, la creatividad y el protagonismo de las mujeres.-

