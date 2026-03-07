El Municipio recuerda la importancia de actualizar los Certificados Únicos de Discapacidad vencidos

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Dirección de Discapacidad a cargo de Marcia Peix Chaín, informa a la comunidad que aquellas personas que tengan su Certificado Único de Discapacidad (CUD) vencido deben acercarse a actualizarlo para evitar la pérdida de prestaciones.

Desde el área se recuerda que la actualización del CUD es un trámite fundamental para continuar accediendo a los derechos y beneficios establecidos por la normativa vigente, entre ellos cobertura de salud, transporte y otras prestaciones.

Las personas interesadas deben dirigirse a la Dirección de Discapacidad, ubicada en Gotuzzo N° 960, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 12:00 horas.

Ante cualquier duda o consulta, se recomienda acercarse al área correspondiente para recibir asesoramiento y acompañamiento en la realización del trámite.-

