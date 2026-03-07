El Municipio de Roque Pérez informa sobre el pago de patentes de vehículos descentralizados

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Roque Pérez informa a la comunidad que los vehículos correspondientes a los años 2014 y 2015 fueron descentralizados hacia el ámbito municipal durante el presente año, por lo que el cobro de sus patentes pasa a ser administrado por el municipio, junto con los vehículos que ya tributan en la órbita municipal desde el año 1990.

En este sentido, se estableció que el pago de esta patente se realizará en tres cuotas, siendo el vencimiento de la primera el próximo 18 de mayo, contando además con la opción de pago anual para quienes deseen abonar la totalidad en un solo pago.

Cabe destacar que esta tasa será distribuida a domicilio, para que los contribuyentes puedan contar con la boleta correspondiente y realizar posteriormente el pago.

Ante cualquier duda o consulta, las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Descentralización Tributaria del Municipio, donde recibirán el asesoramiento correspondiente.-

