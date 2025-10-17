Roque Pérez Campeón en fútbol playa Sub-18 masculino en los JB 2025

JB 2025:

El fútbol playa Sub-18 recibió la Copa de Campeón y las medallas de oro, de la final provincial de los JB 2025.

Bicampeones de los Juegos Bonaerenses, ya que también obtuvieron medalla de oro en la final provincial del año pasado.

Para destacar que los chicos de La Plata, a los que los roqueperenses le ganaron la final, festejaron junto a los de Roque Pérez y se sacaron fotos juntos.-

